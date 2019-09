Alles für Kinder

Seit 25 Jahren findet in Zapfendorf der Regenbogenbasar der Elterninitiative statt. Der nächste Termin für den Basar für Kinderkleidung und Kindersachen ist am heutigen Samstag von 9 bis 12 Uhr in beiden Turnhallen der Grund- und Mittelschule. Informationen gibt es unter den Rufnummern 09547/8733488 und 09547/1005, Kommissionsnummern unter Telefon 09547/873710. Die Tischvergabe ist bereits abgeschlossen. Der Reinerlös kommt dem Verein Seek & Care zugute. Er setzt sich medizinisch und pädagogisch in Indien für Kinder am Rande der Gesellschaft ein. red