Alles für das Kind

Beim Secondhand-Verkauf im Schützenhaus Thurnau am Samstag, 16. März, von 12.30 bis 15 Uhr werden Frühjahrs- und Sommerbekleidung angeboten. Verkauft werden gut erhaltene Baby- und Kinderbekleidung bis Größe 164, Schuhe sowie Kindersitze, Kinderwagen, Spielsachen, Kinderbücher, Fahrräder und vieles mehr.

Die Nummernvergabe ist ab sofort unter den Telefonnummern 09228/7141 oder 09228/996626 (Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr) möglich. Dort gibt es auch nähere Informationen zum Secondhand-Verkauf.

Warenabgabe ist am Freitag, 15. März, von 13 bis 14.30 Uhr im Schützenhaus. Die Abholung der nicht verkauften Ware ist am Samstag, 16. März, von 18.30 - 19 Uhr. 20 Prozent des Verkaufserlöses werden einbehalten. Der Secondhand für Damenbekleidung findet am 6. April statt. red