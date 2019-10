Alles für das große und das kleine Kind

Der Muki-Treff veranstaltet einen Herbst-Winter-Basar am Samstag, 26. Oktober, von 13 bis 15 Uhr im Frankenwald-Gymnasium am Schulzentrum. Einlass für Schwangere ist um 12.30 Uhr. Die Listen für Selbstauszeichner sind beim Muki-Treff, Stöhrstraße 19, Telefon 09261/51954, am Montag, 14., Mittwoch, 16. und 23. Oktober, von 8 bis 10.30 Uhr sowie am Freitag, 18., und Montag, 21. Oktober, von 15 bis 18 Uhr erhältlich. Die Warenannahme ist am Freitag, 25. Oktober, von 16 bis 18 Uhr, die Abholung am Sonntag, 27. Oktober, von 13 bis 14 Uhr. red