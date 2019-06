Alles dreht sich um Kräuter

Das Kräuterwissen ist so alt wie die Geschichte der Menschheit. Über viele Jahrtausende hat sich dieser Erfahrungsschatz herausgebildet und erlebt aktuell einen neuen Aufschwung. (Heil-)Kräuter und Gewürze in Theorie und Praxis sollen am Thementag "Traditionell & Trendy" ganz im Mittelpunkt stehen. Die Veranstaltung ist eine Initiative der Gesundheitsregion-Plus Kulmbach. Stattfinden wird der Thementag am Samstag, 6. Juli, von 9 bis etwa 14 Uhr.

Die Besucher erwartet bei dem Thementag: eine Führung durch den Kräuterlehrgarten Langenstadt mit anschließender Verkostung von Produkten; eine Kräuterwanderung rund um Langenstadt; ein Besuch des Deutschen Gewürzmuseums und gemeinsames leichtes Mittagessen in den Räumlichkeiten des Museumspädagogischen Zentrums.

Weitere Informationen und Anmeldung unter der Rufnummer 09221/707628 oder per E-Mail an gesundheitsamt@landkreis-kulmbach.de. Anmeldeschluss ist am 2. Juli. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red