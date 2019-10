Alles dreht sich um die Orgel

Am Freitag, 8. November, dreht sich alles um die Königin der Instrumente: die Orgel. Der Studienabend mit Regionalkantor Georg Hagel (Basilika in Vierzehnheiligen) findet von 17 bis 21 Uhr im Diözesanhaus in Vierzehnheiligen statt.

Anmeldung bis 4. November

Weitere Informationen und Anmeldung beim Veranstalter, dem Diözesan-Erwachsenenbildungswerk im Erzbistum Bamberg, unter der Telefonnummer 0951/5022310, oder per E-Mail an erwachsenenbildung@erzbistum-bamberg.de. Anmeldungen sind bis 4. November möglich.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. red