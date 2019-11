"Alles Bingo" beim VdK-Spieleabend

Nach der Sommerpause lädt der VdK Burgkunstadt seine Mitglieder und Freunde wieder zum beliebten Spieleabend ein. Los geht am Dienstag, 5. November, ab 17.30 Uhr bei "Rita" im Gasthaus Helmuth. Dabei steht die Geselligkeit im Vordergrund. Diesmal wird wieder mal "Bingo" gespielt. Einladung ergeht an alle VdK-Mitglieder und Freunde. Gäste sind wie immer willkommen. Rückfragen bei der VdK-Vorsitzenden Sylvia Heib unter Telefon 09572/2887 oder der Vertreterin der Frauen, Irene Reinhard , 09572/9399. she