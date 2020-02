Alles bereit für das "Äschern"

Am Aschermittwoch lassen sich die Gläubigen von den Geistlichen in den Pfarrkirchen von Herzogenaurach ein Aschekreuz als Zeichen der Buße für die beginnende Fastenzeit auf die Stirn zeichnen. Diese Asche wird am Fastnachtsdienstag von Mesner Georg Wluka von der Stadtpfarrei St. Maria Magdalena in Herzogenaurach aus den Palmzweigen des vorangegangenen Jahres gewonnen.

Die getrockneten Palmkätzchenzweige verbrennt Wluka in einem kleinen Ofen im Gartenhaus des Pfarrgartens. Nach dem Erkalten des Ofens wird die Asche durch Wluka nur noch gesiebt, um dann am darauffolgenden Tag zum "Äschern", wie die Herzogenauracher zu sagen pflegen, Verwendung finden zu können. Die so vorbereitete Asche wird durch die Geistlichen in den Gottesdiensten gesegnet, bevor sie den Gläubigen das Aschenkreuz auf die Stirn zeichnen.