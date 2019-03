Alles ausbaufähig in Strullendorf

Weil das Integrative Generationenzentrum in der finalen Planung ist und das alte Mehrgenerationenhaus bald abgerissen wird, dreht sich in der JAM-Filiale in Strullendorf gerade alles um besonders flexible Jugendarbeit in Umbruchzeiten. In seinem Jahresbericht vor dem Strullendorfer Gemeinderat erläuterte Leiter Robert Scheuring jetzt, wie seit einem halben Jahr aus der Not eine pädagogische Tugend gemacht wird.

Kinder- und Mädchen-Treff im Interims-Container des Mehrgenerationenhauses und Jugendliche im Bahnhofsgebäude: Nach einem mehrwöchigen Projektzeitraum im Herbst 2018 präsentiert sich der alte Wartesaal jetzt als erwachsenenfreier Aufenthaltsort Marke Eigenbau, der das Angebot während der Übergangsphase zielgruppengerecht garantieren soll.

Die Begleitung des Jugendparlaments, die Fortsetzung der Arbeitsprozesse in den Gemeindeteilen und der Ausbau umweltpädagogischer Freizeitangebote waren laut Scheuring weitere Schwerpunkte der JAM-Aktivitäten im letzten Jahr. Konkret habe man insgesamt etwa 180 Jugendliche erreicht und unter anderem einen Rückgang problembezogener Einzel-Beratungen zu verzeichnen.

Südanbindung plus

Für 2019 plant die gemeindliche Jugendarbeit die Vergrößerung und Optimierung des neuen Jugendraumes, was auch das Bemühen um das Nutzungsrecht für weitere brach liegende Räume im Bahnhofsgebäude einschließt. Außerdem soll 2018 der Jugendarbeit-Bedarf in den Ortsteilen weiter geklärt und Organisation plus Durchführung der Jugendparlaments-Neuwahlen angegangen werden.

Auch ein anderes Groß-Projekt bedarf maximaler Flexibilität. Das Thema Südanbindung des Strullendorfer Gewerbegebietes startet mit einem aktualisierten Bebauungsplan in die zweite Verfahrensrunde und will neben der neuen Ausgleichsflächen und frisch strukturierten Wasserschutzgebieten auch noch die Verbreiterung der Siemensstraße von 6,60 auf 9,50 Meter einplanen. Die dann - inklusive eines einseitigen Gehsteigs und Sicherheitsstreifens - in etwas fernerer Zukunft einem benachbarten eigenständigen Bebauungsgebiet als Fortführung der Südanbindung dienen soll.

Nach der Präsentation sagte der Gemeinderat einstimmig Ja zum modifizierten Entwurf und hofft jetzt auf grünes Licht vom Anwalt. Falls es keine rechtlichen Einwände gibt, soll der überarbeitete Bebauungsplan öffentlich ausgelegt werden.

Wasser-Connection?

Was passiert in Hirschaid, wenn Trinkwasserbrunnen ausfallen? Nach einer Anfrage der Nachbargemeinde wurde mittels einer Machbarkeitsstudie gründlich gecheckt, ob eine Wasser-Partnerschaft mit Strullendorf Probleme lösen könnte - und überhaupt zu realisieren ist. Fazit der vom Nachbarn bezahlten Analyse: Möglich. Aber mit Grenzen, wenn über einen längeren Zeitraum Bedarfsspitzen entstünden und gleichzeitig weitere Brunnen ausfielen. Weil so ein Verbund zwar generell befürwortet und vom Staat bezuschusst würde, aber mehr Vorteile für Hirschaid habe, war das Echo des Gemeinderates gebremst. Da außerdem kein akuter Handlungsbedarf existiert, sollen Voraussetzungen und Bedingungen rund um den Zugriff auf Trinkwasserbrunnen erstmal noch detaillierter untersucht und geprüft werden - und die beiden Gemeinden im Gespräch bleiben.

Neues bei den Ehrenämtern

Feldgeschworene wachen über Grenzen, unterstützen das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung - und brauchen immer mal wieder Nachwuchs. Für das älteste kommunale Ehrenamt in Bayern haben sich zur gewissenhaften und unparteiischen Tätigkeit sechs Neue verpflichtet: Thomas Büttner und Christian Müller aus Amlingstadt, Josef Linsner, Josef Schmitt und Konrad Vogel aus Mistendorf und Adolf Hasenkopf aus Zeegendorf wurden von Bürgermeister Wolfgang Desel während der Sitzung auf Lebenszeit vereidigt.

Vermeldet wurde außerdem: Erster Kommandant Roland Maier und sein Strellvertreter Thomas Beck stellen sich für weitere sechs Jahre der Freiwilligen Feuerwehr in Wernsdorf zur Verfügung. Als neuer Ortssprecher für Amlingstadt arbeitet jetzt Stefan Loskarn. Der Nachfolger der verstorbenen SPD-Gemeinderätin Carmen Grasser wird das Gremium bis zum Ende der aktuellen Wahlperiode 2020 ergänzen.