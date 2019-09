Allerlei Schmankerl beim Backofenfest

Am Sonntag, 22. September, wird das traditionelle Backofenfest in Steckendorf gefeiert. Gefeiert wird am Fuße des Senftenbergs am Gemeinschaftshaus im beheizten Festzelt. Nebenan wartet ein Spiel- und Bolzplatz auf tobende Kinder. Ab 10 Uhr startet das Fest mit dem Frühschoppen. Etwa ab 11.30 Uhr kommen Schäufala aus dem "Hulzufn". Am Nachmittag wird ab 14 Uhr selbst gebackener Kuchen, Krapfen sowie Kaffee angeboten. Abends gibt es Flammkuchen nach Stackendorfer Art und weitere Leckereien. Frisch gebackenes Brot kann am Spätnachmittag auch erworben und zu Hause genossen werden. red