Allerlei aus zweiter Hand

Am Samstag, 12. Oktober, findet von 10.30 bis 12.30 Uhr (Schwangere mit Mutterpass ab 10 Uhr) ein Secondhand-Basar in der Kindertagesstätte Melkendorf, Alte-Mia-Straße 12, statt. Angeboten werden Kinderbekleidung bis Größe 164 und Schuhe bis Größe 36; außerdem Spielsachen, Kinderwagen, Autositze, Fahrräder und alles für den Outdoorbereich.

Die Nummernvergabe erfolgt per E-Mail mit Name, Wunschnummer und Telefonnummer an elternbeirat-kitamelkendorf@web.de. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen und heißen Wienern gesorgt. red