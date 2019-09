Allerlei aus zweiter Hand

Zum Secondhand-Verkauf mit Spielzeugbörse lädt die Kinder-Arche Mainleus ins evangelische Martinshaus, Friedhofstraße 12, ein. Der Basar findet am Samstag, 21. September, von 13 bis 15 Uhr (mit Mutterpass ab 12.30 Uhr) statt. Verkauft wird im Auftrag saubere, modische und gut erhaltene Herbst- und Winterkleidung für Babys und Kinder bis Größe 176, Schwangerschaftskleidung, Kinderschuhe, Kinderfahrzeuge, Fahrrad- und Autositze mit gültiger DIN-Norm sowie Spielsachen aller Art, jedoch keine Stofftiere. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Die Annahme der Ware ist am Freitag, 20. September, von 15 bis 17 Uhr im Martinshaus. Die Nummernvergabe läuft online unter elternbeirat.kinderarche@gmx.de. Es werden nur ausgepreiste Artikel angenommen. Nicht verkaufte Sachen und der Erlös können am Samstag, 21. September, von 17 bis 17.30 Uhr im Maritnshaus abgeholt werden. 20 Prozent Verkaufserlös und ein Euro Gebühr pro Nummer kommen der evangelischen Kindertagesstätte Kinder-Arche zugute. red