Allerlei aus zweiter Hand

Förderverein, Elternbeirat und Mitarbeiter des katholischen Kindergartens St. Marien Steinwiesen laden am Samstag, 9. März, von 10 bis 12 Uhr zu einem Secondhandbasar in der Kulturhalle ein. Für Schwangere mit Mutterpass und maximal einer Begleitperson ist Einlass bereits von 9.30 bis 10 Uhr. Die Warenannahme erfolgt nur am Freitag, 8. März, von 11 bis 18 Uhr. Es werden maximal 50 Teile inklusive drei Paar Schuhen angenommen. Die Rückgabe erfolgt am Samstag, 9. März, von 16 bis 16.30 Uhr. Angenommen und in Kommission verkauft werden Baby- und Kinderkleidung bis Größe 176, Sportartikel, Spielsachen, Computerspiele, Kinderbetten, Kinderwagen, Autositze, Badewannen, Wickelauflagen, Umstandskleidung und neuwertige Schuhe. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 09262/1391. 20 Prozent der Einnahmen kommen den Kindern zugute. sd