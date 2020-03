Allererster Präsentierwettbewerb am HGF

Das P-Seminar "Präsentieren" veranstaltete den ersten Präsentierwettbewerb am Herder-Gymnasium Forchheim (HGF). Eingeladen waren alle Schüler der siebten bis elften Jahrgangsstufe. Aufgabe war es, einen fünfminütigen Vortrag aus dem Themenbereich der Naturwissenschaften auf möglichst anschauliche Weise zu halten.

Währenddessen wurden die Präsentationen der Schüler von einer Jury - bestehend aus einem Externen, einem Lehrer und einem Schüler - bewertet. Den Zuschauern wurden viele spannende Themen geboten von Vulkanismus über Marie Curie bis hin zu "Warum lachen wir Menschen?". Alle erlebten einen lehrreichen Vormittag.

Den ersten Platz der siebten Klassen belegte Katharina Deinhardt mit ihrem Thema "Die Supernova". In der achten Jahrgangsstufe erreichte Hannah Weidt den ersten Platz mit dem Thema "Warum verändert Helium unsere Stimme?". Die neunte, zehnte und elfte Jahrgangsstufe wurde zusammen bewertet. Hier erreichte Daniela Heilmann aus der Q11 den ersten Platz mit dem Vortrag über "Wie entsteht ein Gewitter?".

Die Schüler waren sehr kreativ und bauten verschiedene Präsentationselemente in ihre Vorträge ein. So wurden selbstgebastelte Modelle, bewegliche Bilder und Übungen zum Mitmachen geboten.

Aber das war erst der Startschuss. Motiviert durch diesen schulinternen Wettbewerb haben sich acht Schüler für zwei weitere Wettbewerbe angemeldet, das VDE-Schülerforum an der Technischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg und den bundesweiten Wettbewerb "Jugend präsentiert". In die nächste Runde kamen zwei Schüler beim VDE-Schülerforum und drei Schüler bei "Jugend präsentiert". Diese werden sich im April im bayerischen Landesfinale wieder einer Jury stellen. Dabei müssen sie das gleiche Thema nun voll analog, also ohne digitale Hilfsmittel, präsentieren. red