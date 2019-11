Aller guten Dinge sind vier

Eckehard Kiesewetter Mit vereinten Kräften will ein Quartett an politischen Gruppierungen in Pfarrweisach die Herausforderungen der Zukunft meistern. Die gemeinsame Liste aus CSU, Freien Wählern (FW) und Kommunaler Unabhängiger Liste KUL erhält Unterstützung von den Sozialdemokraten.

Der SPD-Ortsverein hat sich dem Dreier-Bündnis angeschlossen, das vor sechs Jahren mit der Unabhängigen Liste Bürgerblock (ULB) um die Sitze im Gemeinderat konkurriert hatte. Stefan Goldschmidt, kürzlich erst an die Spitze des Ortsvereins gewählt, geht es nach eigenen Worten darum, die runderneuerte SPD im Ort nach langer Absenz wieder im Gemeinderat zu etablieren.

Das Gespann CSU/FW/KUL hatte im Jahr 2014 sieben, die ULB fünf Gemeinderats-Sitze errungen, wobei vier der bisherigen ULB-Räte jetzt auf der neuen Liste antreten für das Gespann CSU/FW/KUL/SPD.

Konkurrenten vereint

Und eine weitere Besonderheit: Unter den 23 Kandidaten und zwei Ersatzleuten, die bei einer Versammlung im Pfarrsaal einstimmig nominiert wurden, sind zwei Bürgermeisterkandidaten.

Angeführt wird die Liste von Markus Oppelt, der für die CSU ins Rathaus einziehen will, auf Rang vier steht Christoph Göttel, designierter Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler. Auf der Gemeinderatsliste kooperieren beide, wenn es um das Bürgermeisteramt geht, sind sie Gegenspieler. Oppelt und Göttel werden gegen Amtsinhaber Ralf Nowak (ULB) antreten, der zwar noch nicht nominiert ist, mehrfach aber seine erneute Kandidatur angekündigt hat.

Auf die Plätze zwei und drei positionierten die 35 wahlberechtigten Versammlungsteilnehmer den KUL-Vorsitzenden Klaus Dünisch und Stefan Goldschmidt. Über ein halbes Jahr hinweg, so berichtete Klaus Dünisch, habe man an der Liste gebastelt. Um die Kandidaten der vier Gruppierungen zu verteilen, wurde ein Art Reißverschlussverfahren angewendet. Es gehe nicht darum, gegen etwas oder jemanden anzutreten, sondern gemeinsam für Pfarrweisach zu wirken, so Dünisch.