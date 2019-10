Allem ist die Hoffnung zugrundegelegt

Kirchweih wörtlich genommen: Die Trinitatiskirche in Unterlauter konnte am vergangenen Wochenende die 275. Wiederkehr ihrer Weihe feiern. Für dieses Jubiläum haben sich die Konfirmanden der evangelischen Gemeinde etwas Besonderes einfallen lassen.

Derzeitig beschäftigen sie sich mit dem Thema "Hoffnung". Es entstand die Idee, die Bevölkerung einzuladen, neue Worte zu kreieren, die im Zusammenhang mit Hoffnung stehen. Die neuen Worte wollten die Konfirmanden dann mit Kreide auf dem Kirchhof festhalten.

Hierzu war die Bevölkerung eingeladen, auf den Kirchhof zu kommen, um dort eine Box mit Zetteln zu füllen, auf denen sie Wörter notierten, die für sie mit dem Begriff "Hoffnung" zu tun haben. Aus dieser Sammlung wurde dann per Zufall aus jeweils vier Zetteln ein neues Wort erstellt. Dass es diese Wortschöpfungen nicht in den Duden schaffen werden, war von vorne herein klar. Aber was die Konfirmanden auf den Pflastersteinen des Kirchhofs festhielten, war doch sehr interessant. So kamen Wortschöpfungen wie "Regenbogenliebegemeinschaftsfreude", "Familiengedenkenhimmelwärme", "Schokoladenbratwurstblumengottesdienst", "Lebensquellekinderduft" und "Rosinensehnsuchtsmusikfreude" zustande. Aber nicht nur mit dem Kunstprojekt erinnerte die Kirchengemeinde an die Weihe im Jahr 1744. Unter dem Motto "Die ersten 275 Bier zahlen wir" lud man die Lautertaler zu einem kleinen Dämmerschoppen ein. Trotz des nicht gerade einladenden Wetters wurde die Einladung bereitwillig angenommen. Zur Erinnerung an das kleine Jubiläum wurden eigene Bierfilze gefertigt, die die Besucher gern mit nach Hause nahmen.