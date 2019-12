Das Landratsamt Haßberge in Haßfurt plant eine Arbeitsgemeinschaft "Alleine erziehen".

Ein Blick in die Statistik zeigt: Die Zahl der Alleinerziehenden - oder besser: Ein-Eltern-Familien - nimmt zu. Dazu zählen Ledige, Getrenntlebende, Geschiedene oder Verwitwete. So unterschiedlich wie die Gründe dafür sind, alleinerziehend zu sein, so unterschiedlich wird die persönliche Situation von Müttern und Vätern erlebt. Allen ist jedoch eines gemeinsam: Alleinerziehende spüren die Belastungen von Familien ganz besonders, da sie alleine die Verantwortung für ihre Kinder tragen.

Singles mit Kind können sich mit der Aufgabe, ihre und die Existenz ihrer Kinder zu sichern, überfordert fühlen. Dazu kommt oft das Problem der Kinderbetreuung.

Sozialpädagogin unterstützt

In dieser Situation kann laut Landratsamt die Arbeitsgemeinschaft "Alleine erziehen" helfen. Sie ist eine besondere Gruppe für Elternteile. Alleinerziehende können selbstbestimmt und je nach Bedürfnislage ihre Probleme thematisieren. Eine Sozialpädagogin begleitet die Elterngruppe.

Wer an der Alleinerziehendengruppe teilnehmen beziehungsweise etwas dazu beitragen möchte oder noch Fragen dazu hat, kann sich im Familienzentrum des Landratsamtes Haßberge, Am Herrenhof 1, in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/27645 melden. Dort können auch Termine für ein Einzelgespräch vereinbart werden, so die Behörde. red