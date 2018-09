Alle Wege führen nach Bamberg

Auswärtige Studierende waren es, die den ADFC aus ihren Heimatstädten kannten und im Jahr 1988 gemeinsam mit einigen Einheimischen den Kreisverband Bamberg des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) gründeten. Am Samstag, 8. September, feiert der Radverkehrsclub in Bamberg sein 30-jähriges Bestehen - unter anderem mit einer großen Fahrrad-Sternfahrt.

Renaissance des Fahrrads

Seit dem Jahr 1988 hat sich in der Verbandsarbeit vieles verändert. In einer Zeit, in der die tägliche Nutzung von Internet und Smartphone selbstverständlich sind, ist es kaum mehr vorstellbar, dass die ADFC-Aktiven vor 30 Jahren noch "selbst gebastelte" Tourenankündigungen aushängen mussten. Auch die Fahrradtechnik hat sich seitdem nicht zuletzt durch die Elektrounterstützung stark verändert, Lastenräder erobern die Städte (2016 wurden in Deutschland mit 15 000 Stück mehr E-Lastenräder verkauft als E-Autos - trotz Prämie) und ersetzen das Auto auch bei größeren Transporten.

Aber auch "normale" Pedelecs gehören seit einigen Jahren ganz selbstverständlich zum Bamberger Stadtbild und senken die Hürde der sieben Hügel, wie Vorstandsmitglied Elke Pappenscheller erklärt: "Alleine das Berggebiet hat einen Radverkehrsanteil von 22 Prozent, das heißt jede fünfte Fahrt wird dort mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das ist mehr als in den meisten (flachen) Städten insgesamt." Das Radfahren erlebt also auch in Bamberg eine wahre Renaissance und boomt wie nie zuvor.

Forderungen an die Politik

Das Rad ist in der Welterbestadt längst Alltagsverkehrsmittel, mit 30 Prozent Radverkehrsanteil - dem höchsten in ganz Bayern - wird beinahe jede dritte Fahrt in der Stadt damit zurückgelegt. Dies führt jedoch zu neuen Anforderungen: "Sowohl die Ausgaben als auch die für wirklich gute Radwege zur Verfügung gestellte Fläche spiegeln nicht die Bedeutung für den Gesamtverkehr wider", wie Harald Pappenscheller, langjähriges Vorstandsmitglied des ADFC Bamberg, ausführt: "Dem Fahrrad muss mehr Platz im ruhenden und fließenden Verkehr zugestanden werden, dann kommt es auch zu weniger Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmenden."

Die verkehrspolitische Lobbyarbeit ist nach Meinung der ADFC-Aktiven im Jahr 2018 daher mindestens genauso wichtig wie vor 30 Jahren. "Auch heute erkennen viele politisch Verantwortliche das Potenzial des Fahrrades als stadtverträgliches, kostengünstiges und schnelles Alltagsverkehrsmittel immer noch nicht - oder wollen es nicht erkennen und träumen lieber von Bergverbindungen oder mehr Kfz-Parkplätzen", so der verkehrspolitische Sprecher Christian Hader.

Mehr Mitglieder

Der Mitgliederstand des ADFC Bamberg ist in den letzten 30 Jahren auf über 500 angewachsen. Die Feierabendtouren sind seit Jahren ein Highlight des Tourenangebots. In der Fahrradfahrschule können Erwachsene das Radfahren lernen. Und bei den wöchentlichen Weltkulturerbe-Touren lernen Touristen und Neubürger die Domstadt vom Rad aus kennen. Nach Angaben von Sarah Swift ist dieses reichhaltige Angebot der lebendigen Verbandsarbeit zu verdanken. "Wir haben dankenswerterweise viele Aktive, die z.B. im Bereich der Tourenleitung Verantwortung übernehmen, das hilft uns als Vorstand enorm", so Swift.

Am Samstag wird die vielfältige Arbeit des ADFC in Bamberg also gefeiert, der Tag soll im Zeichen des Fahrrades stehen. Der "Radentscheid Bamberg" veranstaltet im Vorfeld ein Vernetzungstreffen von Radentscheid-Initiativen aus ganz Deutschland, die dem Bamberger Beispiel folgen wollen. Zudem bekommt die Initiative, die unter anderem auch vom ADFC unterstützt wurde, hier den Bayerischen Verkehrssicherheitspreis 2018 verliehen.

Am Nachmittag findet dann die große ADFC-Sternfahrt statt, zu der alle Interessierten eingeladen sind. Gegen 16.15 Uhr treffen die verschiedenen Zubringer-Touren am Bamberger Maxplatz zu einer gemeinsamen Stadtrundfahrt zusammen. Den Höhepunkt bildet dann die

Jubiläumsfeier im Jugendzentrum am Margaretendamm 12a ab 18 Uhr, wo Vorstand, Aktive und Mitglieder des ADFC Bamberg auf eine fahrradfreundlichere Zukunft anstoßen wollen. Letztere bleibt das Hauptziel des ADFC Bamberg - auch in den kommenden 30 Jahren. red