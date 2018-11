Alle Trends aus dem Fernen Osten

Über 1000 Besucher waren es im vergangenen Jahr, nun geht die German Xmas Con in die zweite Runde. Es handelt sich um eine weihnachtliche Anime- und Manga-Convention. Sie findet am Samstag, 1. Dezember, ab 11 Uhr im Coburger Kongresshaus statt.

Fans der japanischen Jugendkultur haben auf der German Xmas Con vielfältige Möglichkeiten, sich mit modernen Trends und traditionellen Künsten der fernöstlichen Länder vertraut zu machen. So kann man laut Mitteilung als Besucher ein buntes Bühnenprogramm genießen. Neben der Showgruppe "manestream" bietet vor allem das Konzert der Sängerin Shiroku ein Highlight. Wer sich für Mode interessiert, kann sich auf die Modenschau der Thüringer Designerin Loliya freuen. Beim Cosplaywettbewerb wetteifern die Teilnehmer um den besten Auftritt in ihren selbst geschneiderten Kostümen. Actionreich geht es mit dem Auftritt der Taekwondo-Abteilung des TSV Weitramsdorf weiter. Hier zeigen die Vereinsmitglieder, was es mit ihrer koreanischen Kampfkunst auf sich hat. Im Gamesroom kann man die neuesten Videospiele und Konsolen testen. Wer sein Talent auf virtueller Ebene unter Beweis stellen will, ist beim Mario Kart und Super Smash Bros. Turnier an der richtigen Adresse. Auch Karaoke, als liebste Freizeitbeschäftigung der Japaner, darf nicht fehlen.

Wer sich weiterbilden möchte, kann eine Vielzahl an Workshops zu Themen rund um das Erstellen eines eigenen Cosplays aus Stoff oder thermoplastischen Materialien besuchen. Auch zu Origami, der Kunst des Papierfaltens, gibt es einen Workshop. Asiatische Waren und Merchandisingprodukte zu bekannten Serien werden von einer Vielzahl von Händlern angeboten.

Entspannenen kann man sich im hauseigenen Restaurant oder im "Maid & Host Café". Dort wird es heiße Waffeln, Torten, Cookies und Cupcakes geben, die in einer weihnachtlich dekorierten Umgebung verzehrt werden können. Serviert wird hier von besonders zuvorkommenden Bedienungen, die als Maid (Hausmädchen) oder Butler verkleidet sind. Wer sich an der Charity-Aktion für das Coburger Tierheim beteiligen möchte, kann für einen geringen Obolus eine Christbaumkugel selbst bemalen oder an der Glückskeksversteigerung auf der Bühne teilnehmen. Ab 19 Uhr verlagert sich der Ort des Geschehens ins Jugendzentrum Domino unweit der Hauptlocation. Dort können Besucher mit einem Kombiticket den Tag im Anime-Kino und der Anime-Disco ausklingen lassen. Alkoholfreie Cocktails mit Namen wie "Alucard" oder "Vader" warten an der Bar darauf, von den Besuchern probiert zu werden.

Tickets für die Convention können an der Tageskasse gekauft werden. Informationen gibt es auf www.xmas-con.de, Facebook und Animexx. red