Alle sammeln Müll

In der Gemeinde Rugendorf findet am Samstag, 23. März, wieder eine Müllsammelaktion der örtlichen Vereine statt. Jeder, der mithelfen möchte, die Landschaft von Unrat zu befreien, ist herzlich willkommen. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Feuerwehrhaus in Rugendorf. Die Gemeinde Rugendorf spendiert eine Brotzeit. red