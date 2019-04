Alle Nutzkälber sind verkauft worden

Beim Kälbermarkt in Bayreuth sind alle 786 männlichen und 63 weiblichen Nutzkälber verkauft worden. Bei einen Durchschnittsgewicht von 85 Kilogramm der männlichen und 79 Kilogramm der weiblichen Nutzkälber wurden pro Kilogramm 5,56 Euro für männliche und drei Euro für weibliche Nutzkälber, plus sieben Prozent Mehrwertsteuer bezahlt. Die nächsten Kälbermärkte männlich und weiblich finden am 2. und 16. Mai, der nächste Zuchtkälbermarkt weiblich am 17. Mai in in Bayreuth, Adolf-Wächter-Straße 9, statt. red