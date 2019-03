Alle Neun Sand mit Glück im Bunde - Obertheres rettet SKK Haßfurt II

Alle Neun Sand hat sich durch einen Sieg in Kirchaich und dank der Schützenhilfe aus Haßfurt für ein weiteres Jahr in der Bezirksoberliga qualifiziert. In der Bezirksliga Unterfranken verabschiedet sich Eltmann mit einem Sieg. In der Bezirksliga A Nord/Ost gelingt Obertheres noch die Meisterschaft. Einen weiteren Meister stellt der KV Haßberge-Steigerwald in der Kreisklasse A Ost. Gut Holz Kleinsteinach II macht es der ersten Mannschaft nach und wird ebenfalls Meister. Das Topergebnis am letzten Spieltag erzielte Gut Holz Zeil II mit 2147 Kegel. Einzelbester war Stefan Aumüller von SG Eltmann mit 597 Holz.

Bezirksoberliga

DJK Kirchaich - Alle Neun Sand 1:7

Durch diesen Auswärtssieg konnte sich Sand auf dem letzten Drücker den Klassenerhalt sichern. Dazu benötigte man auch die Schützenhilfe vom SKK Haßfurt. Im Starterpaar zeichnete sich schon ab, dass der Kegelgott es gut mit den Korbmachern meint. Der Sieg fiel zwar etwas zu hoch aus, ist aber verdient. Johannes Rumpel - Timo Klauer 2:2 (526:538), Daniel Fuchs - Robert Neundörfer 2:2 (530:531), Christian Dormann - Sven Haderlein 1:3 (495:534), Steffen Montag - Gerhard Haupt 1:3 (512:513), Georg Rumpel/Jens Huttner - Jürgen Hörlin 1:3 (496:525), Reiner Dittrich - Manuel Hörmann 2:2 (528:517), Gesamt 1:7 (3087:3158)

SKK Haßfurt - TSV Hollstadt 6:2

Für den SKK ging es nur ums Prestige. Das Starterpaar spielte ausgeglichen. In der Mittelachse wurden die Punkte ebenfalls geteilt, doch enteilten die Hollstädter in der Gesamtholzzahl. Das Haßfurter Schlusspaar hatte einen Rückstand von 47 Kegel, doch eine Glanzleistung durch Heiko Schneider sowie der sichere Punktgewinn seines Partners drehten das Spiel noch zum Sieg für die Kreisstädter. Haßfurt rettete Sand den Klassenverbleib, die Gäste müssen als einzige Mannschaft absteigen.

Michael Hunger - Tobias Hoch 2:2 (518:505), Martin Finger - Andreas Pfister 2:2 (538:552), Fabian Spitzner - Patrick Dünisch/Stefan Behr 2:2 (523:510), Sebastian Giebfried - Stefan Wilhelm 0:4 (516:575), Heiko Schneider - Stefan Benkert 3:1 (585:514), Sebastian Glückert - Thomas Borchert/Ralph Laudenbach 2:2 (516:493), Gesamt 6:2 (3196:3149)

Bezirksliga Unterfranken

Gut Holz Neubrunn - TSV Mittelstreu 1:5

Im letzten Spiel der Saison konnten beide Teams unbesorgt aufspielen. Alexander Geißendörfer - Chrisian Friedel 3:1 (564:518), Steffen Gehring - Moritz Ment 1:3 (504:558), Rainer Vierneusel - Wolfgang Röhrig 2:2 (526:528), Jonas Gehring - Harald Straub 1:3 (509:546), Gesamt 1:5 (2103:2150)

SG Eltmann - SpG Lauertal 5:1

Bereits das erste Duell zeigte die Richtung auf. Mit einer Glanzleistung verabschiedete sich Schlussmann Stefan Aumüller. Markus Scheuring - Marc Kitzinger 4:0 (558:525), Berthold Kaiser - Jakob Schöller 0:4 (482:511), Matthias Reitz - Patrick Schneider 2:2 (508:465), Stefan Aumüller - Alois Kitzinger 3:1 (597:525), Gesamt 5:1 (2145:2026)

TSV Großbardorf II - Gut Holz Zeil II 4:2

Zeil II fehlten lediglich zwei Kegel zum Unentschieden bei der Bundesligareserve. Oliver Rink - Christian Kager 3:1 (554:520), Jonas Lang - Oliver Faber 2:2 (566:565), Andy Behr - Fabian Deißler 1:3 (544:540), Ulrich Behr/Alexander Dümling - Pascal Österling 2:2 (506:522), Gesamt 4:2 (2170:2147)

Bezirksliga A Nord/Ost

SKC Obertheres - SV Herschfeld II 5:1

Ein überzeugender Heimsieg, die Niederlage von Stralsbach - und der SKC war zum sechsten Mal in neun Jahren aufgestiegen.

Alexander Mahr - Sebastian Scheuplein 1:3 (482:497), Christoph Werner - Karl-Heinz Bach 3:1 (523:487), Philipp Voit - Bernd Abert 4:0 (482:446), Wolfgang Vogt - Andreas Müller 4:0 (482:472), Gesamt 5:1 (1969:1902) SKK Haßfurt II - Alle Neun Sand II 6:0

Die zweite SKK-Mannschaft hatte mit dem feststehenden Absteiger leichtes Spiel. Gespannt wartete man nun auf das Ergebnis aus Obertheres. Nach der Siegmeldung war die Erleichterung über den Klassenerhalt groß. Stefan Renninger - Robin Klauer 2:2 (497:496), Wolgang Frantzen - Joachim Sauer 4:0 (527:479), Philipp Glückert - Max Zapf 3:1 (536:508), Ralf Eichmeier - Frank Hemmerich 2:2 (512:497), Gesamt 6:0 (2072:1980)

Kreisliga Ost

Alle Neun Breitbrunn - KSV Unterpreppach 6:0

Tobias Fösel - Philipp Meißner 3:1 (476:445), Dennis Baumann - Heinrich Welsch 3:1 (482:456), Peter Mai - Matthias Ebert 2:2 (469:459), Stefan Greul - Jürgen Oppelt 3:1 (479:456), Gesamt 6:0 (1906:1816) SE Röthlein 3 - Gut Holz Kleinsteinach 1:5

Daniel Jarausch - Thomas Schnaus 2:2 (496:529), Karl-Heinz Stahl - Sascha Rübig 3:1 (514:526), Horst Stühler - Dominik Rübig 1:3 (497:501), Stefan Groh - Joachim Kalb 1:3 (494:512), Gesamt 1:5 (2001:2068) TSV Burgpreppach - Gut Holz Zeil 3 1:5

Aegid Barth - Michael Müller 1:3 (464:511), Jürgen Wirth - Marcus Fröhlich 0:4 (427:507), Gerhard Bayer - Gerhard Häfner 3:1 (538:514), Andreas Hofmann - Hans Winzenhörlein 2:2 (485:508), Gesamt 1:5 (1914:2040)

Kreisklasse Ost

SKK Stettfeld - DT. Grafenrheinfeld 6:0

Andreas Bruchmann - Burkard Hofstetter 4:0 (573:494), Daniel Full - Marius Krieger 4:0 (531:477), Sebastian Spath/Georg Dietel 2:2 (479:477), Erwin Schmitt - Leo Weigand 2:2 (539:508), Gesamt 6:0 (2122:1956) KSV Unterpreppach II - TV Ebern 6:0

Jonas Fröhlich - Frank Klehr 3:1 (498:486), Florian Schmidt - Sebastian Späth 2:2 (517:515), Thomas Mahr - Willi Holdorf/Edmund Stahl 3:1 (447:419), Manuel Schmidt-Klug - Andreas Hämmerlein 3:1 (523:496), Gesamt 6:0 (1985:1916)

KSV Rentweinsdorf - Gut Holz Neubrunn 2 5:1

Sebastian Jaeger - Christoph Schorr 2:2 (508:520), Thomas Weisel - Dominik Then 3:1 (533:464), Markus Dürr - Johannes Morgenroth 3:1 (505:503), Luca Schneider - Werner Vierneusel 3:1 (547:493), Gesamt 5:1 (2093:1980)

Kreisklasse A Ost

SG 1912 Dittelbrunn II - TV Ebern 5:1

Wolfgang Kreutzer - Alfred Schörner 1,5:2,5 (488:493), Claudia Kreutzer - Monika Drummer 2:2 (506:502), Manfred Popp - Toni Brückner 2:2 (516:496), Roland Schäfer - Horst Dürr 4:0 (531:475), Gesamt 5:1 (2041:1966)

Kreisklasse B Ost 1

Rapid Ebelsbach - KSV Unterpreppach 3 1:5

Marco Rügheimer - Stefan Grader 2:2 (446:487), Dominik Rügheimer - Hubert Raab 3:1 (451:407), Johannes Winterstein/Benjamin Dillinger - Sebastian Lautensack 1:3 (359:419), Felix-Ferdinand Müller - Dieter Porzner 1:3 (421:482), Gesamt 1:5 (1677:1795)

Bezirksoberliga Damen

Dreieck Schweinfurt - Gut Holz Zeil 2,5:5,5

Mit dem Sieg holte sich Zeil um Spielführerin Sabine Schmidt noch die Vizemeisterschaft. Monika Jelitto - Miriam Salberg 3:1 (466:434), Melanie Jelitto - Ingrid Biegner 3:1 (476:403), Vanessa Ziegler/Jutta Herder - Katharina Häfner 0:4 (387:499), Ute Pfaff - Anke Deißler 2:2 (452:454), Verena Ziegler - Birgit Müller 1:3 (514:507), Evelyn Habl - Sabine Schmidt 2:2 (489:489), Gesamt 2,5:5,5 (2784:2786)

Steigerwald Gerolzhofen - DJK Kirchaich 5:3

Luzia Kraus - Katja Gerisch 4:0 (490:424), Doris Niedermeier - Silke Müller 0:4 (463:529), Lea Niedermeier - Diana Hornung 3.1 (497:469), Carola Fritz - Tanja Böllner 2:2 (470:484), Ilse Leubner - Barbara Pfuhlmann 2:2 (500:509), Sandra Dippert - Lisa Hubert 3:1 (536:509), Gesamt 5:1 (2956:2924)

TG Zell - DJK Kirchaich II 5:3

Elisabeth May - Tina Stäblein 2:2 (449:478), Anita Reljac - Tamara Bräuter 0:4 (406:435), Christel Koljaja - Vivien Gerisch 1:3 (430:446), Andrea Stölzel - Roddas Bekaris-Abebe 3:1 (440:382), Beate Trutschel - Agnes Müller 2:2 (438:414), Saskia Mahlstede - Angela Ehrle 4:0 (491:424), Gesamt 5:3 (2654:2579)