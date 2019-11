Alle Ministerpräsidenten vereint

Der Kabarettist Wolfgang Krebs gilt als Mann der Stimmen - seine Imitationen von den bayerischen Ministerpräsidenten und anderen Prominenten sind legendär. Am morgigen Donnerstag präsentiert der Kabarettist sein aktuelles Programm "Geh zu, bleib da!" in der Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach. Los geht es um 20 Uhr, der Einlass ist ab 19 Uhr möglich. Tickets für Kurzentschlossene gibt es noch an den bekannten VVK-Stellen. Foto: privat