Das neue mobile Kinderstück der Studiobühne Bayreuth, "Alle Kühe fliegen hoch" von Eva Blum und Matthias Witting, hat heute um 15 Uhr Premiere. Das Minimusical wird für Kinder ab vier Jahren empfohlen. Die Spieldauer beträgt circa 40 Minuten.

Weitere Termine sind am 20. und 29. April jeweils um 15 Uhr in der Studiobühne, Röntgenstraße 2. Das neue mobile Kinderstück kann in Kindergärten und Schulen gespielt werden. Bei Interesse bitte Kontakt aufnehmen unter der Telefonnummer 0921/76436-0. red