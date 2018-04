Alle Kiga-Plätze sind belegt

"Sehr zufrieden" zeigte sich der 1. Vorsitzende Jürgen Weigand mit dem Kindergarten-Jahr, das insgesamt "etwas ruhiger" verlief, als die vorangegangenen Jahre.

Der Verein hat insgesamt 155 Mitglieder, darunter finden sich 13 Kräfte pädagogisches Personal, Berufspraktikanten, vier Reinigungskräfte und die "Kinderbusfrau" Gabi. "Der Kindergarten ist zur Zeit voll besetzt", so Weigand. Im Spatzennetz sind es 13 Kinder, im Kindergarten Oberthulba 73 Kinder, und in Hassenbach werden 28 Kinder betreut.

Im letzten Jahr wurde die langjährige Reinigungskraft Anita Höchemer feierlich in den Ruhestand verabschiedet. In seinem Tätigkeitsbericht bedankte sich der Vorsitzende bei seinem Team in der Vorstandschaft und lobte die Unterstützung durch Rosemarie Schmitt von der Kirchenverwaltung, Herbert Zwecker als Mann für alle Fälle und die Gemeinde Oberthulba.

Die Elternbeiräte aus Hassenbach und Oberthulba berichteten von vielen Aktionen, die auch den Kindern in Form von neuen Spielsachen zugute kamen. Für ihren Einsatz und ihre Rolle als Bindeglied zwischen dem Personal und den Kindern bekamen die Elternbeiräte ein dickes Lob vom Vorsitzenden.

Julia Schübert stellte den Kassenbericht vor. Insgesamt verlief das Jahr mit einem Defizit, weshalb auch die Elternbeiträge im Jahr 2018 angehoben wurden. Außerdem ist auch eine Ersatzbeschaffung für den inzwischen 14-jährigen Kindergartenbus geplant. Die beiden Kassenprüfer Klaus Blum und Nicole Wehner bescheinigten eine hervorragende Kassenführung.

Beim Tagesordnungspunkt Wünsche und Anträge unterbreitete der Elternbeirat Oberthulba den Wunsch nach einem höheren Zaun zwischen Kindergarten und Gemeinde und präsentierte gleich einen Plan, der auch bei Bürgermeister Gotthard Schlereth Gefallen fand.



50-jähriges Bestehen

In diesem Jahr feiert der Verein auch sein 50-jähriges Bestehen. Am 10. Juni sind ein Familiengottesdienst und weitere festliche Aktivitäten geplant. Die Schirmherrschaft hat Gerhard Adam übernommen.

Bürgermeister Gotthard Schlereth bedankte sich bei der Vorstandschaft, dem Pfarrer und dem pädagogischem Personal für die sehr gute Arbeit. Optimierungsmöglichkeiten sieht Schlereth noch beim St. Elisabeth-Verein in Thulba und denkt dabei auch an einen eventuellen Personalaustausch. Auch in der Allianz Saaletal findet regelmäßig ein Austausch statt.