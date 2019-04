Alle Kerwas auf einen Blick

Aufgrund der großen Nachfrage hat das Landratsamt Erlangen-Höchstadt wieder eine Übersicht über alle Kirchweihen im Landkreis erstellt - von A wie Aisch bis Z wie Zentbechhofen. "64 Kirchweihen haben wir im Landkreis, das ist eine stolze Zahl. Mit dem Kalender hat man alle Daten gleich im Blick", sagt Pressesprecherin Hannah Reuter-Özer.

Die Broschüre ist auf der Homepage des Landratsamtes unter www.erlangen-hoechstadt.de/media/5598/2019_kirchweihen.pdf zu finden. In gedruckter Form liegt sie ebenfalls kostenlos im Landratsamt in Erlangen sowie in der Dienststelle Höchstadt aus, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. red