Alle Kälber verkauft

Beim Kälbermarkt in Bayreuth am 24. Januar waren 1002 (verkauft 1002) männliche, 102 (verkauft 102) weibliche Nutzkälber, 48 (verkauft 48) weibliche Zuchtkälber aufgetrieben. Bei einem Durchschnittsgewicht von 86 Kilogramm der männlichen, 83 Kilogramm der weiblichen Nutzkälber und 110 Kilogramm der weiblichen Zuchtkälber, wurden pro Kilogramm 4,49 Euro für männliche, 2,77 Euro für weibliche Nutzkälber und 2,95 Euro für weibliche Zuchtkälber plus 7% Mehrwertsteuer bezahlt. Der nächste Kälbermarkt männlich und weiblich zur Weitermast findet am 7., 21. Februar und 7. März, der nächste Zuchtkälbermarkt weiblich am 22. Februar in Bayreuth statt. red