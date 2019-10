Alle hoffen auf einen "Sechser"

Der Tag der Deutschen Einheit leitet für alle Kreisligisten den letzten Doppelspieltag im Jahr 2019 ein. Das Topspiel steigt zweifelsohne in Heldritt - der Tabellenvierte empfängt den Tabellenzweiten aus Einberg.

"Die Aufstiegsplätze sind nicht das ausgegebene Ziel", hält sich der Heldritter Spielertrainer Lukas Scheler mit Kampfansagen vor der heutigen Auseinandersetzung (16 Uhr) mit dem VfB Einberg (23 Punkte) zurück. Nichtsdestotrotz kann die Elf von der Waldbühne (21) am Doppelspieltag aus eigener Kraft den Sprung auf den Relegationsplatz 2 schaffen

Am Sonntag geht es für die Scheler-Elf in einem weiteren Topspiel zur TSG Niederfüllbach (3./22). Zwar ist rechnerisch diese Woche für die Heldritter vieles möglich, doch Scheler tritt auf die Euphoriebremse: "Wir schauen von Spiel zu Spiel. Teilweise machen wir zu viele individuelle Fehler, die gilt es in Zukunft abzustellen." Dennoch ist Heldritt seit sechs Spielen ungeschlagen (drei Siege, drei Unentschieden) und geht daher auch mit berechtigtem Selbstvertrauen in die anstehenden Verfolgerduelle.

VfB Einberg mit jeder Menge Frust

Die Einberger dagegen gehen mit mächtig Frust in den Doppelspieltag. Zum einen gab es vergangene Woche die deutliche Derbyniederlage gegen die SG TSV Mönchröden II/SG Rödental (0:3) zu verdauen, zum anderen verhinderte der prestigeträchtige Punktverlust, dass man den Abstand (4 Punkte) auf Spitzenreiter Meeder (27), der überraschend deutlich bei Türkgücü Neustadt (3:0) baden ging, minimieren konnte.

Rechnung ohne Civelek

Die Mannschaft von der Nerde behielt zwar tabellarisch ihren Vorsprung, will aber nach der Enttäuschung schnellstmöglich zurück in die Erfolgsspur. In Neustadt hatten sie die Rechnung ohne Spielertrainer Ali Civelek gemacht, der gleich zweimal "knipste". Dazu Civelek: "Ich habe zwar nach wie vor Schmerzen im Fuß, aber für Kurzeinsätze reicht es."

Zum Hintergrund: Der ehemalige Landesligaspieler zog sich bei einem Hallenturnier in der Winterpause eine schwere Knöchelverletzung zu, die bisher nicht operiert wurde. Beim Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten aus Unterpreppach (15 Uhr) kann Meeders Trainer Bastian Bauer personell wieder aus den Vollen schöpfen, nur Abwehrmann Steve Doman fällt mit einer Knöchelverletzung auf unbestimmte Zeit aus.

Für Spannung an der Tabellenspitze ist reichlich gesorgt, da Platz 1 und Platz 5 (Großgarnstadt) nur sechs Punkte trennen. Jene Großgarnstadter treffen am Feiertag auf den Gast aus Staffelstein (9./16) und wollen sich für die empfindliche Niederlage im Verfolgerduell gegen Niederfüllbach (1:6) rehabilitieren.

Aber auch der Tabellenkeller wartet mit einer spannenden Ausgangslage auf. Der Tabellenletzte Krecktal (9) zeigte sich jüngst stark in Form, holte sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien und stellte den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wieder her.

Letzter Krektal ist auf Vormarsch

Dort befindet sich der kommende Gegner TV Ebern (11./13), gegen den die Spielgemeinschaft aus Autenhausen und Gemünda in ihrem Heimspiel (15 Uhr) versuchen wird, den Druck auch auf die anderen Teams in der unteren Tabellenhälfte weiter aufrechtzuerhalten.

Zu diesen Mannschaften gehört auch der TSV Grub, der nach dem heroischen Derbysieg gegen Niederfüllbach (5:3) durch die Niederlage in Staffelstein (3:1) auf dem Boden der Tatsachen zurück ist. Diese Fakten bedeuten den drittletzten Tabellenplatz (12) und ernstzunehmende Abstiegsgefahr. Nun trifft Grub auf den euphorisierten Meeder-Bezwinger Türkgücü (15 Uhr). Den zweiten Relegationsplatz neben Grub nehmen momentan die Pfarrweisacher (12) ein, die zuletzt gegen die Coburger Reserve untergingen (8:0).

Stürmer Malaj ist guter Dinge

Nun geht es für die Unterfranken erneut in die Vestestadt, diesmal zum SV Bosporus (10./15). Auch Bosporus sinnt auf Wiedergutmachung: SV-Stürmer Miguel Malaj (8 Tore) fordert nach der Niederlage beim Schlusslicht in Krecktal (3:0) eine Leistungssteigerung: "Letzte Woche haben wir den Gegner unterschätzt und uns durch eine Rote Karte selbst geschwächt. Das darf nicht mehr passieren." Am Doppelspieltag hat Bosporus nun zwei Heimspiele, nach Pfarrweisach ist noch der TV Ebern zu Gast.

Zwei Partien gegen direkte Konkurrenten auf heimischen Boden, die der SV Bosporus nutzen will, um sich endgültig von der Abstiegszone abzusetzen. "Ich glaube daran, dass wir jetzt den richtigen Weg einschlagen und beide Gegner in der Tabelle hinter uns lassen", so Malaj.

Noch über dem ominösen Strich

Die Mannschaft, die gegenwärtig knapp über dem ominösen Strich steht, namentlich Mönchröden II, wird im Heimspiel gegen den wiedererstarkten Topfavoriten Niederfüllbach (15 Uhr) alle Hände voll zu tun haben, um den letzten sicheren Tabellenplatz zu verteidigen.

Auf guten Fußball dürfen sich mit Sicherheit auch die Zuschauer der Partie zwischen Weidhausen (6./19) und FC Coburg II (8./17) freuen. Zwar ist es aktuell ein Spiel im Niemandsland der Tabelle, aber die routinierte Adler-Truppe erwartet eine technisch gut ausgebildete "Rasselbande", deren Spieler aufgrund des anstehenden Trainerwechsels der 1. Mannschaft sicherlich noch einmal etwas mehr auf sich aufmerksam machen möchten. cd