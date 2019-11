Alle Hits in einer Show

Seit vielen Jahrzehnten begeistern Musicals wie "Der König der Löwen", "Mamma Mia", "Cats", "Das Phantom der Oper", "Hair", "We will rock you" und viele andere Welterfolge Millionen von Zuschauern - auf der Bühne oder gerade aktuell auch im Kino. Die Gala "The World of Musicals" bringt am Samstag, 25. Januar, eine überwältigende Zusammenstellung all der großen Hits aus Dutzenden von Musicals in nur einer Live-Show in die Nordwaldhalle nach Nordhalben. Beginn ist um 20 Uhr.

Der Veranstalter verspricht ein außergewöhnliches Musikerlebnis, das mit hochkarätigen Sängerinnen und Sängern sowie sechsköpfigem Tanzensemble begeistert - einer nationalen und internationalen, bühnenerfahrenen Truppe, "die unbändige Energie, musikalische Leidenschaft und professionelles Können gleichermaßen auf die Bretter bringt".

Moderne LED-Bühnentechnik und authentische Kostüme sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente, in dem sich die Melodien großer Komponisten und Songwriter bestens entfalten können.

"The Worl od Music" bietet neben einem ausführlichen Disney-Showblock zudem einen absoluten Rekord: ein Medley mit 25 Evergreens aus 100 Jahren Musicalgeschichte in nur 15 Minuten.

Aufgrund des großen Erfolges ist die Show nun schon zum sechsten Mal auf Deutschland-Tournee, jetzt mit einem neuem, aktualisierten und erweiterten Programm.

Tickets sind erhältlich beim Fränkischen Tag, bei der Stadt Kronach, im Frankenwald Tourismus Service Center in Kronach und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt beim Veranstalter unter der Telefonnummer 0365-5481830 und im Internet unter www.worldofmusicals.de red