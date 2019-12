Die Wunschzettel-Aktion für Menschen mit Behinderung der Diakonie Kulmbach ist auch in diesem Jahr wieder auf regen Zuspruch gestoßen. Zum Adventsmarkt an der "Alten Villa" in Kulmbach waren die Wunschzettel am Baum schnell vergriffen. Jetzt sind die Geschenke angekommen.

Und die "Kulmbacher Christkinder" haben alle Herzenswünsche erfüllt. An der Weihnachtsfeier der Menschen mit Behinderung wurden nun die gespendeten und liebevoll verpackten Geschenke übergeben.

"Es ist so wunderbar, zu sehen, wie sehr sich die Menschen hier einsetzen. Es macht Weihnachten einfach noch schöner, zaubert ein Lächeln in die Gesichter", freute sich Geschäftsführer Karl-Heinz Kuch. red