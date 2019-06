Alle helfen zusammen und steigern die Lebensqualität in Neuschleichach

Sabine Weinbeer Zum 25. Mal richtete der SV Neuschleichach am Pfingstwochenende das Althütter Dorffest aus, diesmal verbunden mit zwei "Geburtstagsfeiern", denn der SV insgesamt beging sein 70-jähriges Bestehen und die Damengymnastikabteilung ihr 40-jähriges Bestehen. Deshalb wurden zum Auftakt des Festes am Freitag auch langjährige Mitglieder und besonders Engagierte geehrt.

Vorsitzender Dieter Dümmler erinnerte an die Gründungsjahre des SV Neuschleichach. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hätten die Leute hart gearbeitet, wenig Geld gehabt und dennoch den Wunsch nach dem gemeinsamen Fußballspiel geäußert. Der erste Sportplatz im Steinbruch bestand aus Sandsteinplatten - daran können sich die beiden Gründungsmitglieder Albin Neeb und Josef Heinlein und viele andere, die am Freitag ausgezeichnet wurden, noch erinnern. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad ging es zu Auswärtsspielen, aber "immer in Anzug und Krawatte", zitierte Dieter Dümmler aus den Niederschriften des Vereins.

Immer wieder in der Vereinsgeschichte war der Zusammenhalt gefordert, vor allem um das heutige Sportgelände zu schaffen. Und Dümmler hatte trotz Festlaune einen Wermutstropfen dabei, denn letzte Untersuchungen ergaben, dass der SV bis zum Beginn der neuen Saison seine Wasserleitung erneuern muss. "Das ist ein sportliches Ziel, aber ich bin sicher, wir schaffen auch das", gab er sich überzeugt.

Immer habe man in Neuschleichach auch über den Tellerrand hinaus geblickt, so mit der Damenfußballmannschaft, die sich 1969 etablierte. Zehn Jahre später gründete sich in Neuschleichach eine der ersten Damengymnastikgruppen im gesamten Landkreis, wieder zehn Jahre später entstanden die Aerobic-Gruppe und die Kinderturngruppe. 2018 kam eine Showtanzgruppe hinzu, so dass sich der SV heute breit aufgestellt präsentiert.

Der Vorsitzende dankte allen, die im Laufe dieser 70 Jahre immer wieder wichtige und weitblickende Entscheidungen im Verein trafen, die sich einbrachten und kreative Ideen entwickelten. Ein besonderer Dank galt drei Personen, die zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden.

Doris Dütsch ist bereits seit Jahrzehnten als Übungsleiterin beim SV Neuschleichach tätig. Friedrich Hahner führt seit 22 Jahren die Kasse. Max Leuchter war über Jahrzehnte "der Mann für alle Fälle", der immer zur Stelle war, wenn er gebraucht wurde, bis er vor einiger Zeit aus gesundheitlichen Gründen seine Funktionen aufgeben musste.

Im Namen des gesamten Gemeinderates gratulierte Bürgermeister Thomas Sechser dem SV Neuschleichach und seinen Aktiven. Gerade in einem so kleinen Ort wie Neuschleichach sei es keineswegs selbstverständlich, dass es einen gut funktionierenden Sportverein mit Fußball-Spielbetrieb gibt. "Das haben schon Vereine in viel größeren Orten erleben müssen", so Sechser. Es sei schön zu sehen, wie in so einem Dorf alle zusammenhelfen und damit die Lebensqualität steigern.