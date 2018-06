Alle haben angepackt

Horst Wunner



Beim Dorffest in Langenstadt ist immer der ganze Ort auf den Beinen, auch die Gäste aus der Umgebung fühlen sich dort wohl. Denn alle ansässigen Vereine helfen unter der Regie von "Häuptling" Otmar Preußinger zusammen, um am Festplatz neben dem Feuerwehrhaus für ein schönes Wochenende zu sorgen.Gut besucht war bereits der Zeltbetrieb am ersten Tag, es gab selbst gebackene Pizza, von der Gesangvereins-Vorsitzenden Martina Engel hergestellt, und köstliche geräucherte Forellen. Bei Live-Musik wurde getanzt bis in die tiefe Nacht.Höhepunkt dann der Familiennachmittag mit zahlreichen Aktionen. Auf der Wiese war ein großer Parcours aufgebaut, auf dem sich sich vor allem der Nachwuchs beschäftigen konnte. Abwechslung gab es genug beim Erbsenkiller, der Gummibärchenschleuder, dem Stockbrotbacken und beim Sommerskilaufen. Nicht zu vergessen das Eierlaufen und Sackhüpfen nach alter Art. Leuchtende Kinderaugen gab es, wenn im Sand "Edelsteine" gefunden wurden. Ständig umringt war die Kreativecke, eifrig bastelten die Kleinen Armreifen aus Nylonbändern und ließen auch sonst ihrer Fantasie freien Lauf.Fazit eines zufriedenen Otmar Preußinger: "Es hat allen wieder so richtig Spaß gemacht, wir in Langenstadt halten zusammen, da muss nicht lange gefragt werden, es wird angepackt."