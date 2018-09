Alle Bucher packen mit an

Besucher hatten den Eindruck, dass am Samstagnachmittag der gesamte Ort mit seinen 450 Einwohnern auf den Beinen war, als mit dem Baumaufstellen einer der Höhepunkte der Bucher Kirchweih anstand.

In Buch gibt es nur einen Verein, die Freiwillige Feuerwehr. Kein Wunder also, dass der hauptsächliche Teil der Kirchweihvorbereitungen in den Händen des Vereinsvorsitzenden Jochen Kleetz und seiner Vorstandskollegen lag. Kleetz hob hervor, dass die Vorbereitung der Kerwa jedes Jahr eine besondere Herausforderung sei. Im Ort gebe es keine Wirtschaft mehr und damit falle leider auch das Kesselfleischessen weg.

Andererseits lobte er die Leute aus Buch, die bei der Vorbereitung dieses Höhepunktes eine außerordentlich große Bereitschaft zeigten. Jeder aus dem Ort habe mitgeholfen. Auch sei der Generationenübergang in Buch geschafft worden. Es gelänge, die Jugendlichen des Ortes gut mit einzubeziehen.

Vom Festzelt mit Kaffee und Kuchen neben der kleinen Kirche, Vergnügungs-Fahrgeschäften am Festplatz, bis hin zur Livemusik mit der Blaskapelle Gremsdorf fehlte nichts. Später spielten die "Jungen Wilden" von der Blaskapelle noch zur Unterhaltung auf.

Es war tatsächlich an alles gedacht worden. Auch die Senioren des Ortes hatten sich zur Kerwa verabredet. Sie werden von Altbürgermeister Waldemar Kleetz, dem Vater von Jochen, betreut. Für die Familie Kleetz war es also wie ein Heimspiel. Unter den Gästen sah man auch einige Kandidaten für die anstehende Bezirkstagswahl.

Ständchen für die Jüngste

Die Kerwasburschen des Ortes zogen mit ihren frechen Kerwasliedern, die von der Blaskapelle übernommen wurden, auf den Festplatz und richteten die stattliche Kerwasfichte bravourös auf. Die Maß Bier verlieh ihnen die erforderliche Muskelkraft und sorgte für ausgelassene Stimmung.

Für die jüngste Teilnehmerin, die einjährige Antonia, spielten die Musikanten aus Gremsdorf ein Extra-Geburtstagsständchen.