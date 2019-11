Alle bestanden den Test

20 Feuerwehranwärter im Alter von 12 bis 18 Jahren stellten sich der Prüfung zum Wissenstest der Jugendfeuerwehren Bayerns. Die Mädchen und Jungen aus den Wehren der Großgemeinde Stockheim mussten Testfragen zum Thema "Rettungskette und der Notruf, Grundlagen der Ersten Hilfe" beantworten.

Der Wissenstest der Jugendfeuerwehren wurde bereits 1973 durch das bayerische Innenministerium eingeführt. Er beginnt für Teilnehmer ab 12 Jahren mit der Stufe 1 in Bronze und wird in den Folgejahren bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres über die Stufen Silber, Gold, Urkunde und Ehrennadel des Landkreises Kronach weitergeführt. Der Schwierigkeitsgrad steigert sich jeweils jedes Jahr mit Erreichen der nächsten Stufe. Zusätzlich wurde in den letzten Jahren die Stufe 6 eingeführt, die mit einer zusätzlichen Urkunde und einem Gutschein belohnt wird.

Die schriftliche Prüfung und die dazugehörigen Richtlinien werden ständig von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg überarbeitet und an die jeweils gültige Norm angepasst. Zusätzlich gestaltet der Fachbereich Jugendausbildung einen Landkreisfragebogen. Je nach Stufe sind Mindestanforderungen festgelegt, die den Jugendlichen abverlangt werden.

Die diesjährige Abnahme für die Großgemeinde Stockheim fand im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses in Reitsch statt. Die Prüfung und Auswertung wurde von Inspektionsjugendwart Steffen Kauschke und Kreisjugendfeuerwehrwart Dirk Raupach durchgeführt.

Vor der Prüfung wünschte Bürgermeister Rainer Detsch allen Teilnehmern viel Glück. Gerade die Feuerwehr sei ein wichtiges Ehrenamt, dafür ist natürlich die Jugendfeuerwehr das beste Mittel, um Nachwuchs zu generieren, deshalb unterstützten er und die Gemeinde Stockheim auch alle seine Wehren und die Jugendfeuerwehr.

In seinem Grußwort bedankte sich Kreisjugendfeuerwehrwart Dirk Raupach bei der Feuerwehr Reitsch für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. Diese seien sehr liebevoll und größtenteils in Eigenleistung renoviert worden. Erfreut sei er, dass nach längerer Pause die Feuerwehr Neukenroth wieder eine Jugendgruppe hat. Im Anschluss gab Inspektionsjugendwart Steffen Kauschke bekannt, dass alle Teilnehmer bestanden haben. Gemeinsam mit Bürgermeister Rainer Detsch übergab er die begehrten Abzeichen. Silvia Welsch