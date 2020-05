Alle 31 evangelischen Kirchen in den beiden Dekanaten auf einen Blick

paul Pöhlmann Das "Evangelische Bildungswerk Fränkische Schweiz", eine kirchenpädagogische Gemeinschaftseinrichtung der beiden Dekanate Forchheim und Gräfenberg, hat einen Faltprospekt herausgebracht: "Evangelisch in der Fränkischen Schweiz" ist er überschrieben. Jetzt wurde dieses Erstlingswerk von Dekan Günther Werner, derzeit Vorsitzender des EBW, und der pädagogischen Mitarbeiterin Gertrud Wiesheier im Dekanatszentrum in Muggendorf vorgestellt.

"Wir haben die veranstaltungsarme Zeit der Corona-Krise genutzt, um diesen Kirchenführer zu kreieren", so Werner. "Alle Kirchen auf einen Blick, von Gräfenberg bis Forchheim, von Muggendorf bis Hiltpoltstein, von Bieberbach bis Kirchahorn", begrüßt der Flyer seine interessierten Gäste. 31 evangelische Gotteshäuser gibt es in den beiden Dekanaten. Sie sind alle abgebildet und beschrieben. Wiesheier erläutert, dass der Druck des Kirchenführers, erste Auflage 5000 Stück, im Rahmen von "Kirche und Tourismus", einem Programm der Landeskirche, entstanden ist.

"Der Wanderer soll neben den fränkischen Wirtshäusern auch zur Einkehr in der an seinem Weg liegenden Kirchen angeregt werden", so die engagierte Mitarbeiterin. Sie hatte auch gleich ihren Wanderrucksack als Aufforderung mitgebracht. "Wir laden sie herzlich ein, sich auf eine Entdeckungsreise zu den Kunst-und Glaubensschätzen in unseren evangelischen Gotteshäusern zu begeben", so Wiesheier.

Der Prospekt ist im Bildungswerk in Gräfenberg (Telefon 09192/285) zu erhalten und ist außerdem in den Kirchen, den Pfarrhäusern und Tourist-Infos ausgelegt. Werden Kirchenführungen gewünscht - vor allem bei Gruppen -, empfiehlt Werner, sich an die örtliche Kirchengemeinde zu wenden.