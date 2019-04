"All inclusive" mit und ohne Behinderung

Das Jugendhaus Burg Feuerstein bietet von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Mai, das Wochenende "All Inclusive" für 16- bis 26-Jährige mit und ohne Behinderung an. Jugendliche und junge Erwachsene werden an diesem Wochenende gemeinsam Musik machen und das Fürther Inklusive-Festival besuchen. Anmeldeschluss ist Freitag, 26. April. Weitere Informationen gibt's im Internet unter www.burg-feuerstein.de und am Telefon 09194/76740. red