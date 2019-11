Alkoholsünder aus dem Verkehr gezogen

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend im Kirchweg in Dorgendorf wurde die Weiterfahrt einer alkoholisierten 62-jährigen VW-Fahrerin und eines 24-jährigen Ford-Fahrers unterbunden. Die Alkoholüberprüfungen ergaben über 0,60 Promille. Bußgeld, Fahrverbot und Punkte in Flensburg kommen jetzt auf die Alkoholsünder zu. pol