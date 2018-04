Alkoholkontrolle: Autofahrer hatte Glück

Am Mittwochabend kontrollierte eine Streife der Polizei kurz nach 18 Uhr ei nen VW-Fahrer auf einem Parkplatz an der Staatsstraße. Dabei stellten die Beamten bei dem 54-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab ein Ergebnis von 0,48 Promille, lag also im erlaubten Bereich aber unmittelbar am gesetzlichen Grenzwert. Da nicht absehbar war, ob sich der Wert noch steigern wird, wurde der Beifahrer, der fahrtüchtig war, gebeten, das Fahrzeug weiterzufahren. pol