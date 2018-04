Alkoholisierter Radler stürzt und wird angezeigt

Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr meldeten Zeugen einen gestürzten Radfahrer in der Pödeldorfer Straße. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 3,26 Promille. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und eine Blutentnahme waren die Folge. Zudem wurde anschließend festgestellt, dass der Radfahrer zuvor einen in der Pödeldorfer Straße geparkten VW touchiert und beschädigt (100 Euro Schaden) hatte.