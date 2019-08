Ein alkoholisierter Radfahrer richtete Schaden in Wonfurt an. Am Dienstagnachmittag befuhr der 72-Jährige mit seinem Pedelec den Altachweg von Haßfurt in Richtung Ortsmitte Wonfurt. Dabei prallte er gegen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos und stürzte. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergab 1,64 Promille. Der entstandene Sachschaden beträgt 2000 Euro.