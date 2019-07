Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Ein gestürzter Radfahrer hat am frühen Sonntagmorgen an einer Tankstelle den Rettungsdienst verständigt. Die herbeigeeilten Rettungskräfte wunderten sich über den starken Alkoholgeruch des Radlers und riefen die Polizei. Der 31-jährige Fahrradfahrer gab an, von einer Kirchweih nach Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) geradelt zu sein. Dies geschah offensichtlich stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest von der Polizei ergab einen Wert von 1,5 Promille. Das war wohl zu viel für den Radfahrer, denn er war alleinbeteiligt gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den Radler mit leichten Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.