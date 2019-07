In der Nacht auf Sonntag, um 0:25 Uhr, hatte ein Radfahrer auf einem Supermarktparkplatz in der Hafenstraße einen Unfall. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 35-jährige Fahrer vermutlich aufgrund seines Alkoholwertes von über 1,6 Promille alleinbeteiligt gestürzt war. Er hatte Platzwunden am Kopf und kam zur Behandlung in das Klinikum Forchheim. Weiter erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.