Alkoholisierter Fahrer rutscht in den Graben

Ein 62-jähriger Fiat-Fahrer kam am Donnerstag vormittag auf der B 287 von Trimberg kommend in Richtung Euerdorf nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Dort blieb er zunächst auf der linken Seite liegen. Der Mann erlitt bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Allerdings verließ den Fahrzeugführer das Glück, als ein während der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,74 Promille ergab, schreibt die Polizei. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Feuerwehr aus Euerdorf war vor Ort und regelte den Verkehr. pol