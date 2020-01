Alkoholisierter 29-Jähriger pöbelt Leute an und verletzt zwei Polizeibeamte

In Gräfenberg hat ein alkoholisierter und aggressiver Mann am Mittwoch zwei Polizeibeamte verletzt.

Am Nachmittag ist der Polizei Ebermannstadt der 29-Jährige gemeldet worden, der unter Alkoholeinfluss in einem Supermarkt und anschließend in einer Bäckerei am Marktplatz in Ebermannstadt Kunden und Mitarbeiter anpöbelte. Nachdem ihm von den eingesetzten Beamten ein Platzverweis erteilt worden war, kam er dieser Aufforderung jedoch nicht nach, sondern setzte sich an einen Tisch in der Bäckerei.

Gefesselt

Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Beamten, die renitente Person außerhalb der Reichweite von Kunden und Mitarbeitern zu bringen. Nachdem er erneut einem angedrohten Platzverweis nicht Folge leistete und sich widersetzte, wendeten die Beamten körperliche Gewalt an und fesselten ihn. Hierbei wurden die beiden eingesetzten Beamten leicht verletzt. Im Anschluss wurde der uneinsichtige Mann in der Haftzelle der Polizei Ebermannstadt untergebracht und ausgenüchtert. Er hatte über 1,6 Promille intus.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Gegen den 29-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, eingeleitet. In diesem Zusammenhang wird ein Kunde einer Metzgerei gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Dieser betrat im Vorfeld gegen 16 Uhr den Laden und wurde unvermittelt von dem Querulanten handgreiflich angegangen, so dass dieser unverzüglich das Geschäft wieder verließ. pol