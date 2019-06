Ein Zeuge hat die Polizeiinspektion Forchheim verständigt, nachdem er am Donnerstagnacht eine Gruppe laut umherschreiender Männer im Alter zwischen 27 und 34 Jahren beobachtet hatte, wie diese an geparkten Autos in der Von-Ketteler-Straße Außenspiegel einklappten. Grund für die Übermütigkeit dürfte die Alkoholisierung gewesen sein. Diese lag beim Jüngsten der Gruppe bei 1,26 Promille. Die Polizeiinspektion Forchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.