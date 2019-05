Alkoholisierte Autofahrer

Am späten Nachmittag des 1. Mai fiel einem Verkehrsteilnehmer auf der A 73 bei Lichtenfels in Fahrtrichtung Suhl ein Pkw auf, der unsicher gesteuert wurde. Der Zeuge informierte die Polizei. Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Coburg konnten den 47-Jährigen am Steuer des Autos in Coburg stoppen und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest bei dem 47-Jährigen ergab 1,7 Promille. Über ein Promille intus hatte am Dienstagabend ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Bamberg, als er in Coburg einen Unfall verursachte. Im Postweg fuhr er auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 45-jährigen Coburgers auf und verursachte so einen Schaden von mindestens 1500 Euro. Ein Alkotest ergab 1,28 Promille bei dem Unfallverursacher.