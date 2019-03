Alkoholisiert unterwegs

Die Heimfahrt eines Autofahrers aus dem Landkreis war am Freitagabend schneller zu Ende als ihm lieb war. Beamte der Kulmbacher Polizei kontrollierten den 21-Jährigen, der mit seinem VW Polo unterwegs war. Bei dem redseligen jungen Mann stellten die Polizisten eine deutliche Fahne fest. Ein Alkotest vor Ort deutete schon an, dass der Autofahrer den gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille deutlich überschritten hatte. Der 21-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten mit zur Dienststelle begleiten. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von 500 Euro, Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie ein Fahrverbot. PI