Alkoholisiert Unfall verursacht

Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme stellten Beamte der Polizeiinspektion Kulmbach am Samstagabend bei einem der Beteiligten Alkohol fest. Dies hatte die Sicherstellung seines Führerscheins und eine Blutentnahme im Krankenhaus zur Folge.

Gegen 20.45 Uhr war der 27-Jährige mit seinem Suzuki auf der Kronacher Straße unterwegs und wollte in die Reichelstraße einbiegen. Dabei bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende Ford eines 52-Jährigen angehalten hatte und fuhr auf diesen auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Eine Alkoholfahne verriet den Unfallverursacher. Der Alkotest ergab über 1,2 Promille. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. pol