Alkoholisiert in Igensdorf unterwegs

Am Samstagabend ist ein 40-jähriger Autofahrer in Igensdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hier stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, weshalb beim Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der einen Wert von 0,86 Promille ergab. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden. Er erhält ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro.