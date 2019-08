Alkoholisiert auf dem S-Pedelec unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen wurden in der Ringstraße in Euerdorf ein 64-jähriger Mann und eine 50-jährige Frau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beide Personen waren mit einem S-Pedelec mit Versicherungskennzeichen unterwegs. Da beide auf Nachfrage angaben, dass sie Wein getrunken hätten, wurde bei beiden ein Alkotest durchgeführt. Nachdem dieser bei beiden positiv verlief wurde bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab bei dem Mann 0,72 Promille, bei der Frau 0,76 Promille, so dass die Polizeibeamten die Weiterfahrt unterbunden haben. Die Ehepartner erhalten nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. In diesem Zusammenhang weist die Polizei in ihrem täglichen Bericht Verkehrsteilnehmer darauf hin, dass auch für Pedelecs mit Versicherungskennzeichen die Grenze von 0,5 Promille gilt. pol