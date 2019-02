Alkoholisiert am Steuer

Donnerstagnacht mussten zwei Autofahrer wegen Alkohols am Steuer von der Polizei beanstandet werden. Ein Fiesta-Fahrer hatte bei einer Kontrolle kurz vor Mitternacht 0,54 Promille geblasen und durfte deshalb nicht weiterfahren. Ein anderer Verkehrsteilnehmer, der etwa zwei Stunden zuvor mit seinem BMW in der Andreas-Limmer-Straße unterwegs war, brachte es auf einen Alkoholwert von 0,74 Promille. Beide Verkehrsteilnehmer erwartet ein Fahrverbot von einem Monat und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. pol